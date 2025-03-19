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Mert Hakan Yandaş'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı: "Stat müdürünü..."

Mert Hakan Yandaş'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı: "Stat müdürünü..."

16:3419/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile RAMS Park'ta oynadıkları derbi maç sonrası çıkan olaylar nedeniyle hakim karşısına çıktı. İşte Mert Hakan'ın verdiği ifade...

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray maçı sonrasında yaşanan olaylara ilişkin hakim karşısına çıktı ve ifade verdi.

Mert Hakan Yandaş'ın savcılıkta verdiği ifade şu şekilde;

"Geçen sene Rams Park'taki maçtan anlımızın akıyla çıkmıştık. Karşı taraf her zamanki gibi yanlış algı yaptı. Ben ilk başta seyircimizi selamlamak için çıkmak istedim."

"2-3 kişi önüme geçip engel oldular. Bir daha içeri girip polis eşliğinde sahaya çıkıp sevincimizi yaşadık, resim çektirirken stat müdürü engel olmaya çalıştı. Ben de refleks olarak ittim."


#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Galatasaray

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