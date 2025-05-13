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Mert Hakan Yandaş’ın son durumu hakkında açıklama geldi: ‘Çok ender rastlanan bir durum’

Mert Hakan Yandaş’ın son durumu hakkında açıklama geldi: ‘Çok ender rastlanan bir durum’

14:2413/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Uzun zamandır hastanede tedavi gören Fenerbahçeli yıldız futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın son durumu belli oldu. Kulüpten son olarak ortaya atılan iddialar hakkında yalanlama gelmişti. Peki, Mert Hakan'ın son durumu ne, ayağı kesilecek mi, sakatlığı ne? İşte detaylar.

Fenerbahçe’nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Son ortaya atılan iddialar hakkında kulüpten yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, Yandaş’ın başarılı bir operasyon geçirdiği ve yakında taburcu edilmesinin beklendiği ifade edildi.



Hürriyet gazetesinden Süleyman Arat’ın haberine göre, Mert Hakan Yandaş’ın yaşadığı sağlık sorununun milyonda bir rastlanan bir enfeksiyon vakası olduğu belirtildi.


Haberde, bu durumun Yandaş’ın bacağına yaptırdığı dövmeyle bir ilgisinin olmadığı da vurgulandı. Tecrübeli oyuncuyla ilgili olarak kulüp kaynaklarından şu bilgilere yer verildi: 

“Mert Hakan Yandaş’ın dövmesi sağ ayağında enfeksiyon ise sol ayağında oluştu. Olayın dövmeyle uzaktan yakından bir alakası yok. 

Oyuncu sıradan bir enjeksiyon olduktan sonra, o bölgede kolayca izah edilemeyecek bir şekilde bir enfeksiyon oluştu. Çok ender rastlanan bir durum. Samandıra’da sağlık ekibimiz duruma derhal müdahale etti. 

Ancak bir türlü düzelmediği gibi daha da büyüdü. Bunun üzerine 7/24 tamamen steril bir ortamda tedavinin yapılması için hastaneye yatışı uygun bulundu. Orada da bu enfeksiyon geçmeyince ameliyata alındı. 

Şimdi sağlık durumu günden güne düzeliyor. En kısa süre içinde bu şanssız olayı atlatıp futbola dönmesini bekliyoruz.”


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