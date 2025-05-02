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Mert Hakan Yandaş'tan son durumuna ilişkin flaş açıklama

Mert Hakan Yandaş'tan son durumuna ilişkin flaş açıklama

09:242/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı. Tecrübeli futbolcunun hastalığı nedeniyle sezonu kapattığı iddia edilmişti. Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

20 gündür hastanede tedavi gördüğünü duyuran Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


Yandaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son zamanlarda artan bilgi kirliliği nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için öncelikle hepinizden özür dilerim. Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor."

"Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum. Tüm bu yaşananlar ışığında, en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum."

30 yaşındaki futbolcu son olarak 28 Mart'ta oynanan Bodrum FK maçında süre almıştı.

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