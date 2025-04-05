Mertens Galatasaray’a dünyaca ünlü yıldızı getiriyor: İkna edecek!

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Manchester City'de 6'sı Premier Lig ve biri UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 16 kupa zaferi yaşadı. Manchester City'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek De Bruyne, takımıyla 10 yıllık kariyerinde 413 maça çıktı ve 106 gol, 174 asistlik performans sergiledi.



