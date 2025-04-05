Mertens Galatasaray’a dünyaca ünlü yıldızı getiriyor: İkna edecek!

Galatasaray, Manchester City’den ayrılacağını açıklayan Kevin De Bruyne’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki Belçikalı yıldızı ikna etmek için vatandaşı Dries Mertens’i devreye sokmayı planlıyor. Detaylar haberimizde.
Bir yandan ligde ve kupada şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da Kevin de Bruyne heyecanı yaşanıyor.
Belçikalı on numara yaptığı açıklamada, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını resmen ilan edince sarı-kırmızılı yönetim vakit kaybetmeden harekete geçti.
Galatasaray, 33 yaşındaki De Bruyne'nin menajeriyle temas kurarak şartlarını sordu.
Cimbom'un yanı sıra MLS'ten San Diego, Arjantin'den River Plate ve Suudi Arabistan 2. Ligi'nden Neom kulübü de yıldız futbolcu için devreye girdi.
Galatasaray, De Bruyne'yi ikna etmek için vatandaşı Dries Mertens'i de devreye sokacak.
Kariyerine Genk'te başlayan 33 yaşındaki De Bruyne; Chelsea, Werder Bremen ve Wolfsburg'da forma giydikten sonra 2015'te Manchester City'ye transfer oldu.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Manchester City'de 6'sı Premier Lig ve biri UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 16 kupa zaferi yaşadı. Manchester City'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek De Bruyne, takımıyla 10 yıllık kariyerinde 413 maça çıktı ve 106 gol, 174 asistlik performans sergiledi.
City'nin 2015 yılında 76 milyon euro bonservis ödediği yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon euro. (Sabah)