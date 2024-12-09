MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu Turgut Doman'la diyaloğunu açıkladı: Neden kırmızı kart göstermedi?

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendiği maçın yankıları sürüyor. Karşılaşmanın son anlarında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hareket büyük tepki çekmiş maçın hakemi VAR'a gitmesine rağmen sarı kart kararından vazgeçmemişti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Turgut Doman'la yaptığı konuşmanın detaylarını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendi. Maçın son dakikalarında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından milli futbolcu sahayı sedyeyle terk etti. Hakem Turgut Doman, VAR incelemesinin ardından Rey Manaj'a gösterdiği sarı kart kararını değiştirmedi.
Maçın ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TV100'e açıklamalarda bulundu ve maçın hakemi Turgut Doman'la arasında geçen diyaloğu açıkladı. İşte Ferhat Gündoğdu'nun sözleri:
"Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diliyorum. Durumunu da takip ettim. Umarım korktuğumuz olmaz. Güzel haberleri duyarız. Üzücü bir olay. Maçın hakemi ve VAR hakemi oyunun seyrini olumsuz etkilemeyecek yönetim sergiliyordu. Ancak maalesef VAR'ın çağırmasından sonra arkadaşımızın kararında ısrar etmesi bizi üzdü."
"Krampona bastığını gördüğünü söyledi"
"Turgut hoca ile konuştum. Krampona bastığını gördüğünü söyledi. Bu nedenle kararında kalacağını ifade etti. Konu çok sıcak olduğu için çok fazla bir şey sormadım. Görüntülere bak ve yarın tekrar konuşuruz diyerek telefonu kapattım."
"Bir seyirci gözüyle diyorum. Pozisyonları tek tek mercek altına almadım. Bir maçta 20'ye yakın pozisyon oluyor. Her bir pozisyonu ilk önce ön değerlendirme yapıyoruz, 24 saat içerisinde mercek altına alıyoruz, hakem hatalarını gözlemci raporunun yanına koyuyoruz. Bu değerlendirmeden muaf söylüyorum, o ana kadar kabul edilebilir düzeyde maç yönetiyordu. Yoksa şu pozisyonda haklıydı haksızdı demek istemiyorum. Onlarla şu ana kadar hiç bakmadım. Tamamen 90+5'teki olayın şokundayız hala ve onu konuşuyoruz."
"Normalde 3-4 pozisyon izleriz, hakem notun bu, gözlemci notun bu, bize göre notun daha düşük 3 hafta bekleyeceksin, cezan bitince devam edeceksin. Yarından itibaren farklı bir süreç izleyeceksiniz. Bu kadar net olan, VAR hakeminin sana yardım ettiği noktada, bunla ilgili kararında ısrar etmenle ilgili biraz daha fazla detaylı sormak istiyoruz. Arkadaşımızın idari süreçten geçmesi, ilk anda verdiğimiz karar. Normalde böyle şeyleri yazılı sormayız, yazılı soracağız yarın."
"Sadece bu pozisyonu yazılı soracağız. Diğer pozisyonlarla ilgili süreç prosedürle işler. Bu olay vahamet yaratan, çok net olduğu için, bizleri endişelendirip üzdüğü için anlat arkadaşım diyerek yazılı soracağız. Benim dönemimde yazılı bir sorma olmadı. Bu detaylı süreci yürüteyim. Kararımı sonra açıklayayım. Şimdi söylemem doğru olmaz. Şu an çok sıcağız, çok sinirliyiz, çok üzgünüz."
"VAR kayıtlarının incelenmesi, VAR ve AVAR hakemlerinin yazılı bilgisi, yardımcı hakemler ve dördüncü hakemin bilgilerine başvuracağım. Herkesin bilgisini aldıktan sonra, arkadaşlarımla karar alacağız. Sonucunu duyuracağız. Kamuoyunu bu kadar meşgul eden olay için yapmamız gerekiyor."