Michy Batshuayi Galatasaray'dan ayrıldı: İşte yeni takımı

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve istenilen performansı sergileyemeyen Michy Batshuayi'nin ayrılığı gerçekleşti. Belçikalı futbolcunun yeni adresi Bundesliga oldu. İşte Michy Batshuayi'nin yeni takımı...
Sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi'nin ara transfer döneminde ayrılığı çok yakın.
Bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Michy Batshuayi'nin ayrılığını Fransız basını duyurdu.
L'Equipe'in haberine göre; Bundesliga ekibi Frankfurt, bugün transfer dönemi kapanmadan bir forvet almak istiyor.
Frankfurt ve Galatasaray'ın Michy Batshuayi'nin kiralık transferi konusunda anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Michy Batshuayi'nin Gaziantep FK maçının ardından Almanya'ya gidip resmi imzayı atması beklendiği aktarıldı.
Batshuayi sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olmuştu. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla toplamda 30 maça çıkarken 7 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.