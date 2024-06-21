Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Michy Batshuayi, ezeli rakip Galatasaray ile anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen Belçikalı yıldız sarı-kırmızılı formayı giymek için imza atacak. Oyuncu temmuz ayında resmi sözleşme yapacak. Peki, Michy Batshuayi Galatasaray’dan yıllık ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.

1 / 12 Şampiyon Galatasaray yeni sezon ilk transferini duyurdu.



2 / 12 Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı.

3 / 12 Fransa’da sarı-kırmızılıların sağlık kontrolünden geçen Belçikalı yıldız, Galatasaray ile ön protokol imzaladı.

4 / 12 Henüz Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermeyen Batshuayi, 1 Temmuz’da Galatasaray ile resmi sözleşme yapacak.

5 / 12 İki sezon Fenerbahçe forması giyen Batshuayi’nin sarı-lacivertlilere toplam maliyeti 9.5 milyon € olmuştu.

6 / 12 Michy Batshuayi Galatasaray’dan yıllık ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?

Batshuayi’nin Galatasaray’a maliyeti ise 3 sezon boyunca 12 milyon € olacak.



7 / 12 Batshuayi’nin sözleşmesindeki opsiyon devreye girseydi, Fenerbahçe 3 yıl için toplamda 12.5 milyon € ödeyecekti.

8 / 12 Galatasaray ise imza parası ve maaşını 3 yıla yayarak ödeyecek. Burhan Can Terzi’nin haberine göre, Galatasaray ile Batshuayi'nin anlaşma şartları şu şekilde:



9 / 12 >> 1. Yıl: 3 milyon maaş + 1.5 milyon imza parası >> 2. Yıl: 3 milyon maaş + 1 milyon imza parası >> 3. Yıl: 3 milyon maaş + 500 bin imza parası





10 / 12 Batshuayi’nin Fenerbahçe’deki opsiyonu ilk 11’de yeterli maç sayısına ulaşmadığı için devreye girmemişti.

11 / 12 Süper Lig’de hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, sarı-lacivertlilerde 75 maçta 44 gol ve siyah-beyazlılarda ise 42 maçta 14 gol kaydetmişti.

