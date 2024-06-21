Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Michy Batshuayi, ezeli rakip Galatasaray ile anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen Belçikalı yıldız sarı-kırmızılı formayı giymek için imza atacak. Oyuncu temmuz ayında resmi sözleşme yapacak. Peki, Michy Batshuayi Galatasaray’dan yıllık ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.
Şampiyon Galatasaray yeni sezon ilk transferini duyurdu.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı.
Fransa’da sarı-kırmızılıların sağlık kontrolünden geçen Belçikalı yıldız, Galatasaray ile ön protokol imzaladı.
Henüz Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermeyen Batshuayi, 1 Temmuz’da Galatasaray ile resmi sözleşme yapacak.
İki sezon Fenerbahçe forması giyen Batshuayi’nin sarı-lacivertlilere toplam maliyeti 9.5 milyon € olmuştu.
Michy Batshuayi Galatasaray’dan yıllık ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?
Batshuayi’nin Galatasaray’a maliyeti ise 3 sezon boyunca 12 milyon € olacak.
Batshuayi’nin sözleşmesindeki opsiyon devreye girseydi, Fenerbahçe 3 yıl için toplamda 12.5 milyon € ödeyecekti.
Galatasaray ise imza parası ve maaşını 3 yıla yayarak ödeyecek. Burhan Can Terzi’nin haberine göre, Galatasaray ile Batshuayi'nin anlaşma şartları şu şekilde:
>> 1. Yıl: 3 milyon maaş + 1.5 milyon imza parası
>> 2. Yıl: 3 milyon maaş + 1 milyon imza parası
>> 3. Yıl: 3 milyon maaş + 500 bin imza parası
Batshuayi’nin Fenerbahçe’deki opsiyonu ilk 11’de yeterli maç sayısına ulaşmadığı için devreye girmemişti.
Süper Lig’de hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, sarı-lacivertlilerde 75 maçta 44 gol ve siyah-beyazlılarda ise 42 maçta 14 gol kaydetmişti.
Tecrübeli oyuncu, 56 kez ise Belçika Milli Takım formasını giyerken 27 kez gol sevinci yaşadı.