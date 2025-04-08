Milan Skriniar'ın menajerinden Fenerbahçe'ye müjde: Taraftarları sevindiren açıklama

Fenerbahçe'nin PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar için yıldız oyuncunun menajerinden transfer açıklaması geldi.
Fenerbahçe'nin devre arasında PSG'den kiraladığı Milan Skriniar, gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanmış durumda.
Sarı lacivertli kulüp, 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için PSG ile görüşmelere başladı.
Milan Skriniar'ın menajeri Martin Petras, Sport24sk'ye yaptığı açıklama ile taraftarlara müjdeli haberi verdi.
Petras şu ifadeleri kullandı:
"Artık PSG'ye geri dönmenin bir yolu olmadığını düşünüyorum en azından bu teknik direktör yönetimi altında."
"Skriniar, yeni görevinde takımın liderlerinden biri haline geldi ve Jose Mourinho'nun, taraftarların, sevgisini ve saygısını kazandı."
"Türkiye'de kendisini çok rahat hissediyor ve her şeyden önce düzenli olarak futbolunu sergiliyor. Takım için de büyük bir kazanım."
"Fenerbahçe'nin gelecekte onun göstereceği hizmetlere ilgi duyması şaşırtıcı değil. Böyle bir iş birliğinin her iki tarafa da uygun olacağı anlaşılıyor. Bu nedenle yaz döneminde sıcak bir transfer konusu olacak."
"İtalya'da Milan veya başka bir kulübe gitme olasılığını yüksek görmüyorum."