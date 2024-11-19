Milli maçta içimiz dışımız sanal bahis reklamı oldu

Yasa dışı bahis; sanal bahis, kaçak bahis, illegal bahis olarak da bilinir. Yasa dışı bahis kapsamında banka hesaplarını kullandırmak (matikçi) ve reklam yapmak da suçtur. Yasadışı bahis oynayanlar para cezasına çarptırılır. Yasadışı bahis oynatanlar ise hapis ve para cezası alır. Matikçi olarak tanımlanan yasa dışı bahis sitelerine banka hesabını kullandıran kişiler örgüt üyesi olarak yargılanır.

Yasadışı bahis operasyonu kapsamında yurtdışı çıkış yasağı konulur. Yasadışı bahis davasında ceza alınması halinde adli sicil (sabıka) kaydı oluşabilir. Yasadışı bahis memuriyete engel olabilir.







