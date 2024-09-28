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Milli Takımda 11 oynayacak! Montella Galatasaraylı yıldızın performansından memnun

Milli Takımda 11 oynayacak! Montella Galatasaraylı yıldızın performansından memnun

12:3828/09/2024, Saturday
G: 28/09/2024, Saturday
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A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Galatasaraylı yıldızın son maçlardaki performansından memnun kaldı ve Karadağ ve İzlanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosuna çağırma kararı aldı.

Son olarak Avrupa Ligi ilk haftasında PAOK'u 3-1 yenen Galatasaray'da işler yolunda gidiyor.

 





Sarı-kırmızılılara, A Milli Takım'dan da müjde geldi.



Teknik direktör Vincenzo Montella, PAOK maçında ön plana çıkmaya başaran genç yıldızı, ay-yıldızlı formayı yeniden giymeye davet etti.








Vincenzo Montella, Adana Demirspor'dan eski öğrencisi Yunus Akgün'ü ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosuna çağırma kararı aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan teknik adam, beklediği patlamayı gerçekleştiren 24 yaşındaki sağ kanadı ilk 11'de kullanmayı düşünüyor.


Yunus, A Milli Takım formasını en son 26 Mart 2024'te 6-1 kaybedilen Avusturya karşılaşmasında giymişti.



#Vincenzo Montella
#Galatasaray
#Yunus Akgün

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