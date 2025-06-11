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Milli yıldız Fenerbahçe’ye geri dönüyor: Bonservissiz transfer olacak!

Milli yıldız Fenerbahçe’ye geri dönüyor: Bonservissiz transfer olacak!

16:0511/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’de sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, altyapısından yetişen ve Al-Ahli’de forma giyen milli yıldızın transferi için harekete geçti.

Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


Yerli bir stoper arayışında olan sarı lacivertliler, altyapıda yetişen ve Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral için girişimlerini hızlandırdı.


Fenerbahçe yönetimi, bonservis bedeli ödemeden bu transferi bitirmeyi planlıyor.


Suudi Arabistan ekibiyle yapılan görüşmelerin kısa süre içerisinde sonlandırılması planlanıyor.


27 yaşındaki savunmacı bu sezon Al Ahli formasıyla toplamda 44 resmi maçta boy gösterdi.


Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.


Ayrıca oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.


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