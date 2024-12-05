Mohamed Salah tarihe geçti: Liverpool son dakika golüyle yıkıldı | ÖZET

İngiltere Premier League'in 14. haftasında Newcastle United evinde Liverpool’u konuk etti. Liverpool 3-2 önde getirdiği maçın son dakikalarında kalesinde gol gördü ve 1 puana razı oldu. Maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Mohamed Salah 2 gol ve 1 asist ile maça damga vurdu. Mısırlı yıldız aynı zaman tarihe geçti. Newcastle United - Liverpool maç özeti haberimizde.
İngiltere Premier League'in 14. haftasında Newcastle United ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Mücadeleye iyi başlayan Newcastle, 35. dakikada Alexander Isak'ın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı boyunca etkisiz bir oyun sergileyen Liverpool, ikinci yarıda Salah'ın önderliğinde geri döndü.
50. dakikada Curtis Jones, Mısırlı yıldızın asistiyle beraberliği getirdi.
62'de Anthony Gordon ile yeniden öne geçen Newcastle United, Mohamed Salah fırtınasına daha fazla dayanamadı.
Liverpool efsanesi, 68 ve 83. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-2 öne geçirdi.
Pes etmeyen Newcastle United, 90. dakikada Fabian Schar'ın attığı golle skoru yeniden 3-3'e getirdi.
Karşılaşma, 3-3'lük beraberlikle sona ererken futbolseverler uzun yıllar unutulmayacak bir karşılaşma izledi.
Bu sonuçla birlikte Liverpool, haftalar sonra kayıp yaşarken 35 puanla zirvedeki yerini korudu. Newcastle United ise 20 puanla 14. sırada yer aldı.
MOHAMMED SALAH TARİHE GEÇTİ
Newcastle United karşısında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Salah, Premier League tarihinde en çok maçta hem gol atan hem de asist yapan futbolcu oldu.
NEWCASTLE UNİTED - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ
Newcastle United - Liverpool maç özetini izlemek için TIKLAYIN.