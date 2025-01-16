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Mohamed Salah’a reddedilmeyecek teklif: İki sezon için 65 milyon Sterlin!

Mohamed Salah’a reddedilmeyecek teklif: İki sezon için 65 milyon Sterlin!

15:1116/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İngiltere Premier Lig devlerinden Liverpool forması giyen Mohamed Salah, yeni sözleşme görüşmelerinde henüz sonuç alamadığını açıkladı. Mısırlı oyuncuya iki sezon için 65 milyon Sterlin teklif edildi. 32 yaşındaki oyuncunun nasıl bir karar alacağı ise merak konusu. İşte detaylar.

İngiltere Premier League ekibi Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah, yeni sözleşme görüşmelerinde henüz sonuç alamamışken flaş bir teklifle karşı karşıya geldi.


Bu sezon İngiltere'de fırtınalar estiren ve takımının skor yükünü çeken Mısırlı yıldız için Suudi Arabistan'dan Al-Hilal'in devreye girdiği belirtildi.


The Sun'ın haberine göre; tecrübeli futbolcu için iki sezonluğuna 65 milyon Sterlin teklif etmeye hazırlanan Al-Hilal, oyuncunun Liverpool ile sözleşme uzatmamasını bekliyor.


Neymar ile yollarını ayıracak olan Suudi ekibi, Salah'ı kadrosuna katarak dünya futbolunda büyük bir sükse yaratmayı hedefliyor.


Mısırlı futbolcunun bu teklife ne yanıt vereceği henüz netleşmemişken Salah'ın aklının da karıştığı iddia edildi.


32 yaşındaki efsane, bu sezon 29 resmi maçta 21 gol ve 17 asistle damga vuran bir performans sergiliyor.

Mohamed Salah

Mohamed Salah

#Mohamed Salah
#Liverpool
#Premier Lig
#Al Hilal

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