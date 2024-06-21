Morata için Fenerbahçe'den istenen rakam belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin Galatasaray'la anlaşmasının ardından golcü arayışına girdi. Sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı İspanyol futbolcu Alvaro Morata için istenen rakam belli oldu. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun işbaşı yapmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verildi.
Yeni sezonu zirvede tamamlayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde sözleşmesi biten Michy Batshuayi'nin geleceği merak konusu olmuştu.
Son iki sezondur Fenerbahçe formasını terleten Belçikalı golcü, Galatasaray ile anlaşma sağladı.
Batshuayi'nin sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gitmesinin ardından santrfor arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, listesinin ilk sıralarında yer alan Alvaro Morata için gaza bastı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Atletico Madrid, satış listesine koyduğu İspanyol golcü için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.
Atletico tarafının Fenerbahçe'yle büyük oranda anlaşmaya vardığı da İspanya'dan gelen iddialar arasında...
Alvaro Morata, milli takım kampında yaptığı açıklamada; İspanya'dan ayrılıp kariyerine başka ülkede devam edebileceğinin sinyallerini vermişti.
İspanyol basını, golcü futbolcunun İtalya'ya geri dönmek istediğini duyurdu ve Morata'nın planlarının arasında Türkiye olmadığının altını çizdi.
Fenerbahçe yönetimi ise burada Jose Mourinho'yu devreye soktu.
İspanyol golcüyü, Portekizli teknik adam ikna etmeye çalışacak.
Alvaro Morata, geride bıraktığımız sezon Atletico Madrid formasıyla 48 maça çıktı.
İspanyol forvet, 21 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Morata'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 16 milyon euro.