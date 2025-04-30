Morata'nın Galatasaray'da kalma şartı ortaya çıktı! Osimhen...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın İspanyol forveti Alvaro Morata, Eyüpspor maçında iki gol birden atmıştı. Tecrübeli ismin, sarı-kırmızılı takımda kalma şartı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Osimhen'in arkasında yedek kalan Alvaro Morata, beklenen patlamayı Eyüpspor'a yaptı. İki gol atarak kendine gelen Morata, Galatasaray'a alışmaya başladı.
Oğlunu Galatasaray'ın futbol okuluna yazdıran İspanyol golcü, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktan mutlu. Ancak Morata'nın sarı-kırmızılı takımda devam etmek için bir şartı var.
Sabah'ta yer alan habere göre 32 yaşındaki oyuncu, Osimhen'in ayrılması halinde üst düzey bir forvet takviyesi yapılmasını istemiyor.
Takıma geri dönecek Icardi ile rekabet etmeye hazır olan Alvaro Morata, olası bir yıldız golcü transferinde yine yedek kalacağını düşünüyor.
Düzenli oynamak isteyen Morata, Galatasaray'daki geleceğine transferde yaşanacak gelişmelere göre karar verecek.
Ülkesi İspanya'dan birçok takım, deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.