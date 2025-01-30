Morata'nın yıllar önce yaptığı Galatasaray paylaşımı gündem oldu

Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata'yı renklerine bağlıyor. Sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelmesi beklenen Morata ismi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, yıldız futbolcunun 12 yıl önce yaptığı bir paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.
Sarı-kırmızılılar, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın transferini bitirme aşamasına getirdi.
Galatasaray, hem oyuncuyla hem de 32 yaşındaki oyuncuyla el sıkıştı. Son detayların görüşüldüğü ve Morata'nın kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Alvaro Morata ismi Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük heyecana neden olurken, İspanyol golcünün yıllar önce attığı bir tweet gündem oldu.
Morata, 12 yıl önce X platformundan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray maçını izlemek için Türkiye'deyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Milan'ın dışında Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid gibi üst düzey takımlarda forma giyen Morata, kulüp kariyerinde toplamda çıktığı 614 maçta 222 gol kaydetti.