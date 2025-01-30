Morata'nın yıllar önce yaptığı Galatasaray paylaşımı gündem oldu

Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata'yı renklerine bağlıyor. Sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelmesi beklenen Morata ismi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, yıldız futbolcunun 12 yıl önce yaptığı bir paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

1 /6 Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

2 /6 Sarı-kırmızılılar, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın transferini bitirme aşamasına getirdi.

3 /6 Galatasaray, hem oyuncuyla hem de 32 yaşındaki oyuncuyla el sıkıştı. Son detayların görüşüldüğü ve Morata'nın kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

4 /6 Alvaro Morata ismi Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük heyecana neden olurken, İspanyol golcünün yıllar önce attığı bir tweet gündem oldu.

5 /6 Morata, 12 yıl önce X platformundan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray maçını izlemek için Türkiye'deyiz" ifadelerini kullanmıştı.