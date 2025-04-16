Mourinho gönderilmesine izin vermemişti, şimdi bileti kesildi

Fenerbahçe Kulübü, Ganalı stoper Alexander Djiku'yu gözden çıkardı. Sarı-lacivertli yönetim, iki kulüp tarafından takip edilen 30 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini de belirledi.
Fenerbahçe, Alexander Djiku ile sezon sonunda yollarını ayıracak. Ganalı stoper de menajeri aracılığıyla kulüp bakıyor.
Özellikle Fransa'dan talipleri olan Djiku ile Rennes ve Marsilya kulüplerinin ilgilendiği belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetim de yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği 30 yaşındaki futbolcuya gelen tekliflere sıcak bakıyor ve oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Djiku'ya devre arasında da transfer teklifleri gelmiş, ancak 3'lü savunmaya dönülmesi ve stoperde yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Mourinho, gönderilmesine izin vermemişti.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan Djiku, sarı-lacivertli formayla 71 maça çıkarken, 4 gol atıp 2 asist kaydetti.