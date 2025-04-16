Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mourinho gönderilmesine izin vermemişti, şimdi bileti kesildi

Mourinho gönderilmesine izin vermemişti, şimdi bileti kesildi

10:2116/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Kulübü, Ganalı stoper Alexander Djiku'yu gözden çıkardı. Sarı-lacivertli yönetim, iki kulüp tarafından takip edilen 30 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini de belirledi.

Fenerbahçe, Alexander Djiku ile sezon sonunda yollarını ayıracak. Ganalı stoper de menajeri aracılığıyla kulüp bakıyor. 

Özellikle Fransa'dan talipleri olan Djiku ile Rennes ve Marsilya kulüplerinin ilgilendiği belirtildi. 

Sarı-lacivertli yönetim de yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği 30 yaşındaki futbolcuya gelen tekliflere sıcak bakıyor ve oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Djiku'ya devre arasında da transfer teklifleri gelmiş, ancak 3'lü savunmaya dönülmesi ve stoperde yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Mourinho, gönderilmesine izin vermemişti.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan Djiku, sarı-lacivertli formayla 71 maça çıkarken, 4 gol atıp 2 asist kaydetti.

#Fenerbahçe
#Alexander Djiku
#Jose Mourinho
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ortadoğu'nun en güçlü ordusu belli oldu! Türkiye bu yıl da listeye damga vurdu