Mourinho ilk 11’de 6 değişikliğe gidiyor: Gaziantep FK maçı öncesi kritik hamle!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Teknik direktör Jose Mourinho Kayserispor beraberliği sonrası kadroda radikal değişikliğe gidiyor. Portekizli teknik adam ilk 11’inde 6 futbolcu birden değiştirecek. İşte detaylar.
Süper Lig'de Kayserispor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında 5 puan geri düşen Fenerbahçe'de Jose Mourinho kadroda büyük bir revizyona gidiyor.
Jose Mourinho'nun Süper Lig'de bu hafta deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçı ilk 11'inde tam 6 değişiklik yapmasının beklendiği Fanatik'teki haberde yer aldı.
Mourinho'nun Gaziantep FK maçıyla yeniden 3'lü sisteme döneceği aktarılırken ilk kesik kaleye atılacak. Livakovic'in yeniden kulübeye döneceği, kalenin İrfan Can Eğribayat'a emanet edileceği aktarıldı.
Stoper hattında ise Skriniar ve Mert Müldür'le birlikte yeniden Yusuf Akçiçek'e şans verilecek.
Osayi-Samuel'in yerine ise sağ tarafta Oğuz Aydın forma giyecek.
Orta sahada ise Szymanski'nin kulübeye çekilip yeniden Sofyan Amrabat'a görev verileceği belirtildi.
Hücum hattında ise yeri garanti olan tek isim Anderson Talisca.
Dusan Tadic'in yerine İrfan Can Kahveci'nin süre alması bekleniyor.
Forvet hattında ise Youssef En-Nesyri'nin yerine Edin Dzeko'nun sahaya sürüleceği haber detayında yer aldı.