Mourinho istedi Fenerbahçe alıyor: Chelsea’den 45 milyonluk yıldız!

Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı başladı. Sarı-lacivertliler bir yandan şampiyonluk iddiasını sürdürürken diğer yandan gelecek sezon için kadro planlaması yapıyor. Teknik direktör Jose Mourinho Premier Lig devi Chelsea’de forma giyen yıldız futbolcu için talimat verdi. Yönetim 45 milyonluk futbolcu için girişimlere başlayacak.

1 /6 Christopher Nkunku, Chelsea'de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Maviler'in teknik direktörü Enzo Maresca'nın da bu ayrılığa yeşil ışık yaktığı belirtildi.



2 /6 Fanatik'te yer alan habere göre, hücumun her bölgesinde oynayabilen Fransız futbolcunun talipleri arasında Fenerbahçe'de var.



3 /6 Sarı-lacivertlilerin de sezon sonunda Nkunku'ya teklif yapmasının beklendiği vurgulandı.



4 /6 27 yaşındaki futbolcu, 2022'de Leipzig'te oynarken 80 milyon euro ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaştı.



5 /6 Transferin gerçekleşmesi durumunda hücumun her bölgesinde forma giyebilen Nkunku'nun Mourinho'nun yeni jokeri olacağı ifade edildi.

