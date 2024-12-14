Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldızla özel görüşme! Uyarıda bulundu

UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yıldız isimle özel bir görüşme yaparak hem derbideki hem de Athletic Bilbao maçındaki hataları nedeniyle uyarılarda bulundu.
Fenerbahçe'nin bek jokeri Mert Müldür'e Beşiktaş ve Athletic Bilbao maçlarının ardından uyarı geldi.
Jose Mourinho, Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre Mert Müldür ile özel bir görüşme yaptı.
Portekizli çalıştırıcı bu görüşmede Mert Müldür'e Beşiktaş ve Athletic Bilbao maçlarında arkasında boşluk bıraktığı ve gole sebebiyet veren hatalar yaptığını anlattı.
Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda bin 437 dakika süre alan 25 yaşındaki futbolcu 2 asistlik skor katkısı verdi.