Mourinho'dan revizyon! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'le karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerde Djiku kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte ise 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.
Başakşehir'de Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner, sakatlıkları nedeniyle maçta takımlarındaki yerini alamayacak.
Sakatlığını atlattıktan sonra Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü, müsabakanın ikinci yarısında Samet Akaydin'in yerine oyuna dahil olmuştu.
Dün baba olan Çağlar Söyüncü, oğlunun doğumunun ardından izin yapmayacak ve RAMS Başakşehir maçında sahada olacak.
Djiku'nun cezalı, Samet Akaydin'in de teknik ekip kararıyla forma giyemeyecek olması sebebiyle savunma tandemi Çağlar-Becao ikilisinden oluşacak.
Jose Mourinho, karşılaşmayla ilgili kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Maximin, Dzeko.