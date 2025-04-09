Mourinho'dan Sivasspor maçı öncesi En-Nesyri kararı

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u 4-1 yendiği maçta En-Nesyri’yi dinlendiren Jose Mourinho, Faslı yıldız hakkında kararını verdi.
Geriden gelerek 2. yarıda bulduğu gollerle Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Sivas maçına çevrildi.
Trabzonspor maçının 2. yarısındaki oyunu şampiyonluk yolunda oldukça değerli gören sarı-lacivertlilerde teknik direktörü Jose Mourinho, Talisca'nın çevresini daha dayanıklı ve koşu mesafesi yüksek isimlerle donatmayı planlıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Portekizli çalıştırıcı, Trabzonspor maçında hiç süre vermediği En-Nesyri'yi yeniden ilk 11'e yazmayı düşünüyor.
Sivasspor maçında Faslı golcünün bir adım önde olduğu ifade edildi.
En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 44 maça çıktı.
27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 26 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.