Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imzası dünya basınında: İnanılmaz ama gerçek

Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik direktör Jose Mourinho, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle 2+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Portekizli teknik adam, "Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası. Futbol bir tutku ve bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim" ifadelerini kullandı. Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi dünyada da büyük yankı uyandırdı. İşte dünya basınında Mourinho ile ilgili atılan manşetlerden bazıları:

1 / 19 TNT Sports: 'Özel Biri', Fenerbahçe'ye transferini kağıda döktü.

2 / 19 EuroFoot: Jose Mourinho'nun imza törenini 250 bin kişi aynı anda izledi. Bu Türk futbolu ve kulüp için çok büyük bir an. İnanılmaz!

3 / 19 talkSPORT: Jose Mourinho, Fenerbahçe ile resmen sözleşme imzaladı. İmza töreninde taraftarlar stadyumu tıklım tıklım doldurdu. Jose Mourinho adeta bir kahraman gibi karşılandı.

4 / 19 SPORTbible: 'Özel Biri', önümüzdeki sezon Türk takımının başında olacak. Son olarak Roma'yı çalıştıran Mourinho, İstanbul'da düzenlenen bir imza töreniyle taraftarlara tanıtıldı.



5 / 19 New York Times: Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Fenerbahçe'nin düzenlediği imza törenini YouTube'da 200 binden fazla kişi izledi.

6 / 19 RMC Sport: Mourinho, Fenerbahçe ile sözleşmesini stadyumun ortasında çılgın kalabalığın önünde imzaladı.

7 / 19 Sky: Jose Mourinho yeni bir kulüp buldu. Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapacak. Mourinho, stadyumda büyük alkış ve tezahüratlarla tanıtıldı.

8 / 19 The Athletic: Jose Mourinho, gittiği her ülkede ligi kazandı. Türkiye ona bu listeye yeni bir kupa ekleme şansı verdi. Statta on binlerce taraftar vardı. 200 bini aşkın kişi de töreni Youtube’dan izledi.

9 / 19 Independent: Binlerce taraftar Mourinho’yu görmek için stada aktı.

10 / 19 CBS Sports: 'Özel Biri', İstanbul’da binlerce kişi tarafından karşılandı.

11 / 19 The Sun: Küçük Ordu! Fenerbahçe Jose Mourinho’yu tanıtırken 10 binlerce taraftar meşaleler, tezahüratlarla yeni teknik direktörlerini bağırlarına bastı.

12 / 19 Daily Mail: Portekizli efsane beş ay sonra futbola döndü. Jose, İstanbul’da 10 binlerce kişilik coşkulu bir taraftarın önünde tanıtıldı.

13 / 19 Goal: Binlerce taraftar önünde imzayı atan Jose Mourinho, Fenerbahçe taraftarını cesur vaatlerle coşturdu.

14 / 19 Bild: Jose Mourinho pop yıldızlarının aşina olduğu bir coşkuyla karşılandı.

15 / 19 AS: Şampiyonluk kutlamaları coşkusunda geçen törende Mourinho, 'Artık bu forma benim derim gibi' dedi.

16 / 19 Marca: İnanılmaz ama gerçek! Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. 'Özel Biri' için Fenerbahçe'de çılgın bir tören düzenlendi.

17 / 19 A Bola: Binlerce taraftar önünde yeni teknik direktör olarak imza atan Jose Mourinho'nun gülümsemesi dikkat çekti. Portekizli hocanın imza törenini statta 10 binler, YouTube canlı yayınında ise 250 binden fazla izleyici takip etti.

18 / 19 Record: İstanbul'da çılgın atmosfer! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanan Jose Mourinho 'Artık ben de ailenize aitim' dedi.