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Mourinho'nun kader maçı: Kaybederse yerine geçecek Türk teknik adam belli oldu

Mourinho'nun kader maçı: Kaybederse yerine geçecek Türk teknik adam belli oldu

Haber Merkezi
14:2430/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün yüksek divan kurulunda teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edileceğini açıklamıştı. Fakat Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'ya süre verdi. Eğer kritik maçtan galibiyetle ayrılamazsa, yönetim içindeki muhalif grubun eli güçlenecek ve takımın başına Türk teknik adam geçecek.

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüpte teknik direktör Jose Mourinho’nun 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen yeri sağlam değil.

Hatta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulunda 'Mourinho ile devam edeceğiz' açıklaması yapmıştı.

Fakat Portekizli teknik adamın kaderinin Beşiktaş maçına bağlı olduğu iddia edildi.

Mourinho yönetimindeki üç Galatasaray maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan sarı lacivertliler, ligin ilk yarısındaki Beşiktaş karşılaşmasını da kaybetmişti.

Bu maçtan Fenerbahçe galibiyetle ayrılırsa Mourinho ile yola devam edilecek.

Olası bir puan kaybının Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki bağların kopacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Çünkü şu anda yönetim içinde olan bir grup gelecek sezon için Türk teknik adamla çalışmaları gerektiğini savunuyor.

Ancak Başkan Ali Koç ve diğer yöneticiler hâlâ Mourinho’nun arkasında yer alıyor.

Beşiktaş karşısında alınacak bir mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Sergen Yalçın isimleri ön plana çıkıyor.

Yönetimin, bu iki isimden birisine gideceği iddia edildi.

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