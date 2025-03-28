Mourinho’nun öfkesi sönmüyor: Saint-Maximin’e yeni gönderme!

Fenerbahçe’nin hocası Jose Mourinho, Fulham maçından sonra Marco Silva’yı tebrik ederken, Allan Saint-Maximin ile yaşadığı gerilimi yeniden alevlendirdi. Rangers maçı sonrası sosyal medyada patlak veren tartışmada, Mourinho’nun Fransız oyuncuya ‘asansör’ benzetmesi olay yaratmıştı. Tecrübeli teknik adam, öğrencisine yönelik sert eleştirilerine bir yenisini daha ekledi. Detaylar haberimizde.
Jose Mourinho, Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'yı tebrik ederken gerginlik yaşadığı oyuncusu Allan Saint-Maximin ile kavgasını sürdürdü.
Eski Chelsea ve Manchester United menajeri Mourinho, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin ile gerginlik yaşamıştı. Allan Saint-Maximin, 2024 yazında Suudi Pro Ligi ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye katıldı.
Rangers maçının kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint Maximin sosyal medya hesabından, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek. Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenlerden çıkar; daha uzun sürede varır ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.
Bunun üzerine Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho ise öğrencisine şu yanıtı vermişti: "Maximin’in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur."
Bu polemiğin ardından Allan Saint-Maximin'den dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Allan Saint-Maximin, gece yarısı sosyal medya hesabından 2022 yılındaki kilosunu ve Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu paylaşarak Jose Mourinho'ya yanıt verdi. Ayrıca 28 yaşındaki oyuncu, "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." ifadelerini kullandı.
JOSE MOURİNHO NE SÖYLEDİ?
Jose Mourinho, 500. maçına çıkan Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'ya bir tebrik mesajı gönderdi. Ama mesajında yine "asansör ve merdivenlerden" bahsedip Allan Saint-Maximin'e gönderme yapmayı unutmadı: "500 mü? Güzel bir sayı, saçlarına düşen kırlarla 600'e, 700'e ulaşacaksın. Bu güzel kariyer için tebrikler Marco. Yetenek, çalışma, ciddiyet, gizlilik temelli bir kariyer inşa ettin. Birçok kişinin elinin altında asansör varken sen merdivenlerden tırmandın. Seni takdir ediyor ve alkışlıyorum."