Mourinho’nun öfkesi sönmüyor: Saint-Maximin’e yeni gönderme!

JOSE MOURİNHO NE SÖYLEDİ?





Jose Mourinho, 500. maçına çıkan Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'ya bir tebrik mesajı gönderdi. Ama mesajında yine "asansör ve merdivenlerden" bahsedip Allan Saint-Maximin'e gönderme yapmayı unutmadı: "500 mü? Güzel bir sayı, saçlarına düşen kırlarla 600'e, 700'e ulaşacaksın. Bu güzel kariyer için tebrikler Marco. Yetenek, çalışma, ciddiyet, gizlilik temelli bir kariyer inşa ettin. Birçok kişinin elinin altında asansör varken sen merdivenlerden tırmandın. Seni takdir ediyor ve alkışlıyorum."



