Mourinho'nun Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! O mevkide oynatacak

Fenerbahçe'de yeni transfer Oğuz Aydın, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmamıştı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, genç oyuncuyla ilgili planı ortaya çıktı.
Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.
Ligin 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler yakaladığı çıkışı bu maçta da sürdürmenin peşinde.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, grup maçlarında oynatacağı isimlerin listesini UEFA'ya sundu.
Kanarya'da iki yeni transfer Oğuz Aydın ve Levent Mercan kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Oğuz Aydın konusunda flaş bir karar aldığı iddia edildi.
Fanatik'te yer alan habere göre Mourinho, kanat performansından memnun kalmadığı Oğuz'u sol bek bölgesinde deneyecek.
Levent Mercan'ın performansını da beğenmeyen deneyimli teknik adam, Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda sol bek bölgesinde Oğuz Aydın'a şans verecek.
Fenerbahçe böylece Oğuz Aydın'dan ikinci bir Ferdi Kadıoğlu katkısı bekleyecek.