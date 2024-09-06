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Spor

Mourinho'nun Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! O mevkide oynatacak

15:05 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 15:38 - 6/09/2024 Cuma
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Fenerbahçe'de yeni transfer Oğuz Aydın, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmamıştı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, genç oyuncuyla ilgili planı ortaya çıktı.

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Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.








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Ligin 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler yakaladığı çıkışı bu maçta da sürdürmenin peşinde.







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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, grup maçlarında oynatacağı isimlerin listesini UEFA'ya sundu.





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Kanarya'da iki yeni transfer Oğuz Aydın ve Levent Mercan kadroda yer almadı.




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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Oğuz Aydın konusunda flaş bir karar aldığı iddia edildi.



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Fanatik'te yer alan habere göre Mourinho, kanat performansından memnun kalmadığı Oğuz'u sol bek bölgesinde deneyecek.


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Levent Mercan'ın performansını da beğenmeyen deneyimli teknik adam, Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda sol bek bölgesinde Oğuz Aydın'a şans verecek.


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Fenerbahçe böylece Oğuz Aydın'dan ikinci bir Ferdi Kadıoğlu katkısı bekleyecek.

#Jose Mourinho
#Oğuz Aydın
#Fenerbahçe
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