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Spor

Mourinho’nun transfer edemediği için pişman olduğu Türk futbolcu

15:17 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 15:51 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho için geri sayıma geçti. Portekizli çalıştırıcının hayranı olduğu Türk futbolcuyla ilgili sözleri ise yeniden gündem oldu.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho oluyor.

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Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıyla yaptığı görüşmede prensip anlaşmasına vardı.

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Jose Mourinho'nun 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Mourinho ismi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, Portekizli çalıştırıcıyla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı.

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Mourinho'nun kariyerindeki en çok dikkat çeken detay ise transfer edemediği için pişman olduğu Türk futbolcu oldu.

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Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Mourinho'nun milli futbolcunun Barcelona'ya transferi sonrası kendisine sitem ettiğini söylemişti.

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Ahmet Bulut, o dönemde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:


"Mourinho Arda'yı çok beğeniyor. Her konuşmamızda kendini çok geliştirdiğini, çok mücadeleci oynadığını söylüyor. Barcelona'ya gittikten sonra bana sitem etti. 'Neden bana getirmedin?' dedi. Serzenişte bulundu."

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Jose Mourinho, o dönemde transfer edemediği Arda Turan ile Süper Lig'de rakip olacak.


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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Fenerbahçe'nin hocası olması beklenen Mourinho'nun rekabeti şimdiden merak konusu.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Arda Turan
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