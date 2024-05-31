Mourinho’nun transfer edemediği için pişman olduğu Türk futbolcu

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho için geri sayıma geçti. Portekizli çalıştırıcının hayranı olduğu Türk futbolcuyla ilgili sözleri ise yeniden gündem oldu.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho oluyor.
Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıyla yaptığı görüşmede prensip anlaşmasına vardı.
Jose Mourinho'nun 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Mourinho ismi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, Portekizli çalıştırıcıyla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı.
Mourinho'nun kariyerindeki en çok dikkat çeken detay ise transfer edemediği için pişman olduğu Türk futbolcu oldu.
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Mourinho'nun milli futbolcunun Barcelona'ya transferi sonrası kendisine sitem ettiğini söylemişti.
Ahmet Bulut, o dönemde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Mourinho Arda'yı çok beğeniyor. Her konuşmamızda kendini çok geliştirdiğini, çok mücadeleci oynadığını söylüyor. Barcelona'ya gittikten sonra bana sitem etti. 'Neden bana getirmedin?' dedi. Serzenişte bulundu."
Jose Mourinho, o dönemde transfer edemediği Arda Turan ile Süper Lig'de rakip olacak.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Fenerbahçe'nin hocası olması beklenen Mourinho'nun rekabeti şimdiden merak konusu.