Mourinho’nun transfer edemediği için pişman olduğu Türk futbolcu

Ahmet Bulut, o dönemde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:





"Mourinho Arda'yı çok beğeniyor. Her konuşmamızda kendini çok geliştirdiğini, çok mücadeleci oynadığını söylüyor. Barcelona'ya gittikten sonra bana sitem etti. 'Neden bana getirmedin?' dedi. Serzenişte bulundu."