Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mourinho'ya eski öğrencisinden şok sözler! "Her gün mesaj atıyordu"

Mourinho'ya eski öğrencisinden şok sözler! "Her gün mesaj atıyordu"

13:2910/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili eski öğrencisinden şok bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, kısa süre sonra Benfica'nın başına geçmişti.

Portekizli teknik adamla ilgili eski öğrencisinden flaş bir açıklama geldi.

Inter forması giyen Henrikh Mkhitaryan, Manchester United'da birlikte çalıştığı Portekizli teknik adam için şunları söyledi:

"Mourinho'ya sabrım tükenmişti. Ona 'İki yıldır beni eleştiriyorsun, berbat birisin' dedim. O da 'Bir daha seni görmek istemiyorum' dedi."

"Antrenmanlarda tek kelime etmiyordu ama her gece 'Git de Alexis'i alayım' diye mesaj atıyordu. Her gece WhatsApp'tan 'Miki, lütfen git buradan' yazardı. Ben de hep aynı cevabı kopyalayıp yapıştırırdım: 'Gidersem doğru takımı bulmam gerek, yoksa yaza kadar bekleyeceğim'."

"Ocak ayına doğru mesajı 'Miki, lütfen git de Alexis'i alabileyim' şeklinde değişti. Sonra ben de cevabımı değiştirdim. 'Seni memnun etmek için gitmem, yalvarırım bana mesaj atmayı bırak' dedim."

#Jose Mourinho
#Manchester United
#Henrikh Mkhitaryan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursluluk sınav tarihi 2026: MEB İOKBS sınavı ne zaman, ilk burs ödemesi ne zaman?