Mourinho'ya eski öğrencisinden şok sözler! "Her gün mesaj atıyordu"

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili eski öğrencisinden şok bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, kısa süre sonra Benfica'nın başına geçmişti.
Portekizli teknik adamla ilgili eski öğrencisinden flaş bir açıklama geldi.
Inter forması giyen Henrikh Mkhitaryan, Manchester United'da birlikte çalıştığı Portekizli teknik adam için şunları söyledi:
"Mourinho'ya sabrım tükenmişti. Ona 'İki yıldır beni eleştiriyorsun, berbat birisin' dedim. O da 'Bir daha seni görmek istemiyorum' dedi."
"Antrenmanlarda tek kelime etmiyordu ama her gece 'Git de Alexis'i alayım' diye mesaj atıyordu. Her gece WhatsApp'tan 'Miki, lütfen git buradan' yazardı. Ben de hep aynı cevabı kopyalayıp yapıştırırdım: 'Gidersem doğru takımı bulmam gerek, yoksa yaza kadar bekleyeceğim'."
"Ocak ayına doğru mesajı 'Miki, lütfen git de Alexis'i alabileyim' şeklinde değişti. Sonra ben de cevabımı değiştirdim. 'Seni memnun etmek için gitmem, yalvarırım bana mesaj atmayı bırak' dedim."