Mourinho'yu çok kızdıracak iddia: Ali Koç yeni teknik direktör adayıyla İstanbul'da görüştü

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürülen 42 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul'a geldi. Başkan Ali Koç'un genç teknik adamla bir görüşme yaptığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini korurken dün sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sabah'ın aktardığı habere göre, Alman çalıştırıcı Edin Terzic, İstanbul'a geldi. 42 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertlilerin listesinde yer aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Terzic'le bir görüşme yaptığı iddia edildi.
Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23'te şampiyonluğu son haftada Bayern Münih'e kaptırmıştı.
Terzic yönetiminde geçen sezon Şampiyonlar Ligi finali oynayan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup olmuştu. Genç teknik adam, finalin ardından Dortmund'dan ayrılmıştı.
Şu an boşta olan Edin Terzic, 2013-2015 yılları arasında Slaven Bilic'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta görev yapmıştı.