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Mourinho'yu istiyorlardı! Teklif edilen rakam ortaya çıktı

Mourinho'yu istiyorlardı! Teklif edilen rakam ortaya çıktı

09:4128/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
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Süper Lig'de bu sezon mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya gelen teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Portekiz Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Roberto Martinez'in performansından memnun olmayan federasyon, tecrübeli bir isimle atağa kalkmak istiyor.

Bu doğrultuda en güçlü aday olarak Portekiz'in yetiştirdiği en önemli futbol adamlarından biri olan Jose Mourinho öne çıkıyor.

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın yıllardır kurduğu en büyük hayalin, bir gün Mourinho ile çalışmak olduğu biliniyor.

Fenerbahçe'de kötü günler geçiren, Türkiye kariyerinde derbi kazanamayan ve son olarak Hatayspor karşısında alınan 4-2'lik yenilgi ile yeniden bütün eleştirilerin hedefine oturan Mourinho her ne kadar "Başkan Ali Koç bana güveniyor ve kalmamı istiyor" dese de ayrılık da seçenek olarak planlarının bir kenarında duruyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan da ciddi teklifler alan tecrübeli çalıştırıcı için, Portekiz Futbol Federasyonu'nun önerdiği yıllık maaş 4-5 milyon Euro seviyelerinde.


Sarı-lacivertli kulüpte yıllık 10.5 milyon Euro kazanan hocanın nasıl bir karar vereceği konusunda bekleyiş sürüyor.


Portekiz Milli Takımı yakın gelecekte Uluslar Ligi yarı finalinde 4 Haziran'da Almanya ile karşılaşacak. Eylül ayında ise Dünya Kupası grup elemelerinde Ermenistan ve Macaristan maçlarına çıkacak.

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