Mourinho'yu pişman eden futbolcu: 8 milyon Euro'luk kayıp!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı lacivertli kulüpte göre başladığı tarihte futbol takımına yeni kurallar getirmişti. Portekizli teknik adamın bu anlamdaki ilk icraatı antrenmana geç kalan futbolcularla ilgiliydi. Mourinho'nun ceza sisteminde en çok sorun yaşadığı futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı.
Sezon başında göreve gelen Jose Mourinho, idmanlara geç kalan futbolcularla ilgili ceza sistemi başlatmıştı. Buna göre antrenmana geç gelen futbolcular para cezası ödemişti.
Portekizli teknik adamın kurallarını benimseyen futbolcular, bu noktadan sonra Mourinho'nun disiplinine ayak uydurdu. Ancak bir isim var ki o, bu kuralları en çok çiğneyen isim oldu.
Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'dan kadrosuna kattığı Saint Maximin,
sarı lacivertlilerde Jose Mourinho'nun kurallarını en çok ihlal eden isim oldu.
Rangers-Fenerbahçe maçı öncesinde Mourinho ile tartışmaları basına yansıyan Maximin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hocasını yalanlamaya çalıştı.
Jose Mourinho, Maximin'in idman sahasına geç gelişi ve belirlenen kiloda olmamasından dolayı tepkili. Portekizli teknik adamın sezon başından bu yana 28 yaşındaki futbolcuyla bu sebeplerle anlaşamadığı belirtildi.
Maximin, Fenerbahçe'de 26 resmi maçta 3 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
Mourinho, sezon başında 8 milyon Euro kiralama bedeliyle alınan oyuncuyu bundan sonraki bölümde oynatmayı düşünmüyor.