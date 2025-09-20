Murat Salar’dan Ali Koç’a sert sözler: ‘Futbolda başarı gelmeyince…’

Fenerbahçe'nin 91. Olağanüstü Kongresi'nde Sadettin Saran'ın ekibinden Murat Salar, Ali Koç yönetimine ateş püskürdü. Ali Koç’un sözlerini hedef alan Salar, kulübün borç durumu hakkında çarpıcı bir ifade kullandı.
Fenerbahçe'de başkan adayı Sadettin Saran'ın listesinde yer alan Murat Salar, kongrede açıklamalarda bulundu.
Salar, "Son 7.5 yılda rakam, para konuşmaktan çok sıkıldınız. Neden bir bu kadar sıklıkta para konuştuk, cevabı çok basit, futbolda başarı gelmeyince!" dedi.
Sözlerine devam eden Salar, "Fenerbahçe'nin son açıklanan faaliyet raporunda açıklanan borç 21.5 Milyar TL. Mayıs ayından sonraki satın aldığımız yüksek maliyetli oyuncuları da bu rakama eklediğimizde, yaklaşık 150 milyon euro olduğunu düşünüyoruz, toplam borcun 30 milyar TL'ye yaklaşmış olabileceğini varsayıyoruz.
Stadyum, göğüs sponsorluğu, stadın isim hakkı düşülmeden söylüyorum. Borcun tahminin 30 Milyar TL'ye çıktığını tahmin ediyorum." diye konuştu.
Murat Salar, "Fenerbahçe'nin borç sorunu yoktur. Fenerbahçe'nin ehil ellerde olmaya ihtiyacı vardır. O ehliyet de bizde vardır. Fenerbahçe, dünya çapında büyüklüğü olan bir kulüptür. Hiç kimseye muhtaç değildir, paralı başkana muhtaç değildir, başarılı başkana muhtaçtır!" sözlerini sarf etti.
Salar, "Mevcut yönetim, borç konusunu abartarak, tırnak içinde söylüyorum, Fenerbahçe camiasını terbiye etmeye, kendisine muhtaç hissettirmeye çalışmıştır. 6-7 yıldır kulübün çok ağır borç yükü altında olduğunu söyleyen sayın başkanımız, son 6 aydır finansal özgürlüğün çok yakın olduğunu söylemeye başlamıştır, son 6 ayda ne oldu?
Ben tam anlayamadım. İki olasılık aklıma geliyor. Ya Dereağzı'nda altın bulundu ya da Topuk Yaylası'nda petrol bulundu. Başka türlü bu kadar sürede böyle bir dönüş mümkün görünmüyor!" mümkün görünmüyor." dedi.
"Bu kulüp sadece taraftarına muhtaçtır!" diyen Murat Salar, "Başkanlar seçilir, görev süresini tamamlar ve gider. Ya da başkanlar seçilir, başarılı olamaz ve görev süresini tamamlamadan gider. Hem başarılı olamayıp, hem de gitmemekte direnen başkan olursa, bu camia gerekirse imza toplar, gövdesini taşın altına koyar, imkansızı başarır ve başarısız olan başkanı gönderir." sözlerini sarf etti.
Murat Salar, "Artık söz de hüküm de siz değerli kongre üyelerimizin. Emanetini ehline verin." diye konuştu.