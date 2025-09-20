Murat Salar’dan Ali Koç’a sert sözler: ‘Futbolda başarı gelmeyince…’

"Bu kulüp sadece taraftarına muhtaçtır!" diyen Murat Salar, "Başkanlar seçilir, görev süresini tamamlar ve gider. Ya da başkanlar seçilir, başarılı olamaz ve görev süresini tamamlamadan gider. Hem başarılı olamayıp, hem de gitmemekte direnen başkan olursa, bu camia gerekirse imza toplar, gövdesini taşın altına koyar, imkansızı başarır ve başarısız olan başkanı gönderir." sözlerini sarf etti.