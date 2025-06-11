Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Muslera'dan Galatasaray taraftarına duygusal veda mesajı

Muslera'dan Galatasaray taraftarına duygusal veda mesajı

Tuğçe Erginkoç
11:4711/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerini sonlandıran ve Türkiye'den ayrılan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Uzun yıllar Galatasaray kalesini koruduktan sonra sarı-kırmızılı takıma veda eden Fernando Muslera, duygusal bir mesaj paylaştı.

Uruguaylı eldivenin veda mesajında şu ifadeler yer aldı:


Adanmış Bir Hayatın Hikâyesi


Galatasaray'a imzayı attığım gün, daha sahaya bile çıkmadan, ilk röportajımda şunu söyledim: "Galatasaray'a efsane olmaya geldim."


"Bu, en başında bir hayaldi. Ve yıllar geçtikçe o hayal bir hedefe, hedef bir tutkuya, tutku ise bir mirasa dönüştü. Her kurtarışta, her galibiyette, her düşüşümde ve yeniden ayağa kalkışımda hep bu sözümü hatırladım."

"Galatasaray forması altında geçirdiğim her anı, bu büyük camianın tarihine iz bırakacak bir hikâyeye dönüştürmek için yaşadım. Bugün geriye dönüp baktığımda, gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyorum: Sözümü tuttum."

"Galatasaray ile yaşadığım bu 14 yıla neler sığmadı ki? Karlar altında Juventus zaferi, Real Madrid maçındaki unutulmaz dönüş, Kadıköy'deki Süper Final, 4. yıldız, kaptanlık pazubandını taktığım ilk maç, Beşiktaş'a karşı kurtardığım 3 penaltı ve o Süper Kupa, Rizespor maçında yaşadığım talihsiz sakatlık ve 5. yıldız..."

"Galatasaray formasıyla 550 maç, yüzlerce kurtarış, sayısız zafer ve 19 kupa... Ben, Néstor Fernando Muslera... Galatasaray'a veda etmiyorum. Çünkü Galatasaray benim evim. Bu unutulmaz hikâyeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum."

"Birlikte savaştığım takım arkadaşlarıma, her an yanımda olan teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına, bana güvenen yönetimlere, centilmence mücadele eden tüm rakiplerime ve en önemlisi, her koşulda arkamda duran büyük Galatasaray taraftarına sonsuz minnetle..."

#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Uruguay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025: DGS geç başvuruları ne zaman, nasıl başvurulur, başvuru ücreti ne kadar?