Mustafa Denizli'den Icardi'nin sakatlığı için olay yorum! "Galatasaray için şans"

"Çok tuhaf gelecek ama zaman zaman ben ters şeylerden sonuca gitmeye çalışırım. Icardi'nin gidişi Galatasaray için bir şans. Icardi genelde mutlu olan bir insan değil, bir de sakatlık girdiği zaman üzerine Icardi'ye Okan Buruk zaten ciddi manada daha fazla ilgi ve müsamaha gösteriyor. Bu davranış da doğrudur."