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Mustafa Denizli'den Icardi'nin sakatlığı için olay yorum! "Galatasaray için şans"

Mustafa Denizli'den Icardi'nin sakatlığı için olay yorum! "Galatasaray için şans"

13:2828/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
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Tecrübeli teknik direktör ve futbol yorumcusu Mustafa Denizli, Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'yle ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Mustafa Denizli, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin sakatlığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan Denizli'nin açıklamaları şöyle:

"Çok tuhaf gelecek ama zaman zaman ben ters şeylerden sonuca gitmeye çalışırım. Icardi'nin gidişi Galatasaray için bir şans. Icardi genelde mutlu olan bir insan değil, bir de sakatlık girdiği zaman üzerine Icardi'ye Okan Buruk zaten ciddi manada daha fazla ilgi ve müsamaha gösteriyor. Bu davranış da doğrudur."

"Icardi'nin genel futbol yaşamına baktığın zaman birinci sezonları çok başarılı geçen ondan sonra da problemler yaşayan bir futbolcu. Türkiye'de de bunu yaşadı. Icardi'nin birinci yılını düşünün. Tribünler onun için şarkılar besteliyor..."

"Okan hoca ikisini beraber oynattığı zaman Türkiye'de onlara karşı koyacak defans çok az fakat sadece onların sorunları saha içinde değil. Saha dışında da sorunları olduğu zaman kafası rahat olmayan futbolcu zaman zaman takım içerisinde problem de yaratabilir, mutsuzluğundan dolayı."

"Icardi, Galatasaray taraftarının sevgilisi. Osimhen geldi şimdi, şu anda Icardi yok. Hiç kimse bahsetmiyor 'Icardi yok' diye. İşler yolunda gittiği zaman bu hissedilmiyor."

#Mustafa Denizli
#Galatasaray
#Mauro Icardi

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