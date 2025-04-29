Napoli Suudi kulübü ile anlaştı: Osimhen’in yeni adresi belli oldu

Galatasaray’da bu sezon attığı gollerle dev kulüplerin radarına giren Osimhen için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Adı Manchester United ile anılan yıldız futbolcunun kulübü Napoli, Suudi ekibiyle anlaşma sağladı. İşte Osimhen’in yeni sezondaki adresi…
Galatasaray'da bütün kulvarlarda attığı 31 golle kariyer rekorunu egale eden Victor Osimhen'in, gelecek sezon hangi takımda olacağı belirsizliğini koruyor.
Adı Manchester United, Arsenal, Barcelona ve Juventus gibi devlerle anılan Nijeryalı yıldız golcü için, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de ciddi şekilde devreye girdi.
'NAPOLI İLE ANLAŞTILAR'
Gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Jorge Jesus'un çalıştırdığı AL Hilal, Napoli ile anlaştı.
Suudi Arabistan ekibi, Victor Osimhen'e de ciddi bir maaş önererek bu transferi gerçekleştirmek istiyor.
SEZON SONU KARAR VERECEK
Nijeryalı, kariyerine Avrupa'da devam etmek istese de, gelecek teklifleri tamamen reddetmiş değil.
Önceliğini lig şampiyonluğuna veren Osimhen, sezon sonunda kariyeriyle ilgili kararını verecek.