İngiltere Premier Lig 6. hafta karşılaşmasında Manchester City deplasmanda Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele golleri 35. dakikada Gvardiol ve 58. dakikada Gordon (P) kaydetti. Bu sonucun ardından Manchester City üst üste ikinci maçtan beraberlikle ayrıldı. Newcastle United - Manchester City maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Manchester City, Premier Lig 6. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Pep Guaridola'nın öğrencileri üst üste ikinci maçtan da beraberlikle ayrıldı.
City'nin golünü 35. dakikada Gvardiol kaydetti.
Newcastle United'ın golünü 58. dakikada Gordon (P) attı.
Haaland ligde ilk kez bir maçı boş geçti.