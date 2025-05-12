Nihat Kahveci Beşiktaşlı yıldızı Osimhen'e benzetti! "Alkışlıyorum"

Nihat Kahveci açıklamasında, "Bazı oyuncular çok özel oyuncular. Süper Lig'e geldi, son dakika sürprizi kimsenin beklemediği Osimhen. Adam zaten golcüydü, Napoli'yi şampiyon yaptı. O zaten beklenilen. Onun dışında aidiyet duygusu. Profesyonellik, arkadaşlarıyla uyum, taraftarla ilişkisi, oyun içindeki mücadelesi... Bu söylediğim şeyleri bugün Adana Demirspor maçındaki Rafa Silva için söylüyorum ve alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.