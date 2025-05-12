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Nihat Kahveci Beşiktaşlı yıldızı Osimhen'e benzetti! "Alkışlıyorum"

Nihat Kahveci Beşiktaşlı yıldızı Osimhen'e benzetti! "Alkışlıyorum"

10:4212/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
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Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların yıldız oyuncusunu Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'e benzetti. İşte detaylar...

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Beşiktaş, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4 golle mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini Rafa Silva, Milot Rashica, Ciro Immobile ve Joao Mario kaydetti.

90 dakikanın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında mücadeleyi değerlendirdi.

Nihat Kahveci açıklamasında, "Bazı oyuncular çok özel oyuncular. Süper Lig'e geldi, son dakika sürprizi kimsenin beklemediği Osimhen. Adam zaten golcüydü, Napoli'yi şampiyon yaptı. O zaten beklenilen. Onun dışında aidiyet duygusu. Profesyonellik, arkadaşlarıyla uyum, taraftarla ilişkisi, oyun içindeki mücadelesi... Bu söylediğim şeyleri bugün Adana Demirspor maçındaki Rafa Silva için söylüyorum ve alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kahveci ayrıca, "Düştü, sallandığı dönemler oldu ama hiçbir zaman kötü koşmadı, kötü niyetli olmadı. Her maçta elinden gelenin en iyisini yaptı. Sezon bitiyor, kesin yeneceği maçta basmadığı yer yok. Asist, gol, arkadaşlarına servis, defansa gelip mücadele. Böyle oyuncuların etrafına takım kuracaksın." değerlendirmesinde bulundu.

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