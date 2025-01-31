Nihat Kahveci Fenerbahçe ve Galatasaray'a kurada istediği takımı açıkladı

Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna play-off aşamasından devam edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini değerlendirdi ve eşleşmelerini istediği takımları açıkladı.
Nihat Kahveci; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarını Kontraspor'da yorumladı.
Galatasaray'ın play-off turundaki eksiklerine değinen Nihat Kahveci, "Osimhen, Sanchez ve Torreira bir sonraki turda yok. Omurilik yok. Berkan sol bekte temiz oyna dedim ama bireysel hata yaptı. Genel olarak iyiydi ama yetmedi. Bir de Batshuayi'nin kaçırdığı var. Çok kötü vurdu. Bu seviyeler bu hataları kaldırmıyor. Turnuvada bu kadar gol atıp bu kadar gol yenilmez" dedi.
Yunus Akgün'ün kötü performansının sürdüğünü ifade eden Nihat Kahveci, "Galatasaray bireysel hataların kurbanı oldu. Galatasaray bence Ajax deplasmanında bulabileceği pozisyonları buldu. Yunus'un son dönemlerdeki kötü olan performansı bugün de devam etti. Osimhen ciddi fırsatları harcadı. Berkan ve Batshuayi diken üstünde. Yusuf Demir oyuna girdikten sonra bir şeyler yaptı. Barış Alper çok iyi oynadı" ifadelerini kullandı.
Play-off turunda Galatasaray'a istediği rakibi açıklayan Nihat Kahveci, "Midtjylland eşleşmesi Galatasaray'ın hayrına olur. Bugün izlediğimiz Midtjylland, AZ'den daha zayıf. AZ bir Hollanda takımı, topa sahip oluyor ama Galatasaray genelde topa sahip olan takımlara karşı daha iyi oynuyor. Midtjylland'i bugün izledik iç sahada, dış sahada bu takımı geçmen lazım" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maça da değinen Nihat Kahveci, "Benim son dakikaya kadar 'Fenerbahçe yoluna devam ediyor, etmiyor' stresiyle maçı izlememem gerekiyordu" dedi.
Fenerbahçe'de 4 ismi öven ünlü yorumcu, "İsmail Yüksek sağ kenar oynadı. İlk defa oynadığı bir pozisyondu. Ayağına sağlık. Uzun zamandır oynamıyordu geldi bugün ölümüne koştu. Szymanski, Mert Hakan çok koştu. Nesyri formunu devam ettiriyor. Çok güzel bir gol attı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Play-off'ta Fenerbahçe'ye istediği rakibi de açıklayan Nihat Kahveci, "Fenerbahçe'ye Bodo Glimt gelsin. Anderlecht kağıt üzerinde zor gözüküyor" sözlerini sarf etti.
Beşiktaş'ta bu sezon hedef olarak sadece Türkiye Kupası'nın kaldığını aktaran Nihat Kahveci, "Maccabi'yi yensen çıktın. Ben o gün boşuna çıldırmamışım. Beşiktaş'ın oyunu böyle devam edemez. Sezon bitmez. Beşiktaş'a sadece Türkiye Kupası kaldı" diyerek sözlerini noktaladı.