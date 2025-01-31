Nihat Kahveci Fenerbahçe ve Galatasaray'a kurada istediği takımı açıkladı

Galatasaray'ın play-off turundaki eksiklerine değinen Nihat Kahveci, "Osimhen, Sanchez ve Torreira bir sonraki turda yok. Omurilik yok. Berkan sol bekte temiz oyna dedim ama bireysel hata yaptı. Genel olarak iyiydi ama yetmedi. Bir de Batshuayi'nin kaçırdığı var. Çok kötü vurdu. Bu seviyeler bu hataları kaldırmıyor. Turnuvada bu kadar gol atıp bu kadar gol yenilmez" dedi.