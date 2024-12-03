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Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Haber Merkezi
12:553/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan eski futbolcu Nihat Kahveci, sarı lacivertli takımın yeni transferini açıkladı ve karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-1 kazandı.

Karşılaşma sonrasında Nihat Kahveci, Kontraspor'da mücadeleyi değerlendirdi.

Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Fenerbahçe ikinci yarı aktı. Amrabat'ın önderliğindeki orta saha başka bir hüviyete büründü. Fenerbahçe, sağlı sollu ortalarıyla rakibi boğdu. Fenerbahçe, ikinci yarıda defansif olarak çok iyi oynadı."

"Mourinho, Manchester United maçıyla Türkiye sınırları içine, Kadıköy'e, Türkiye'ye, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna, net bir şekilde geldi. Başka bir Mourinho geldi."


"Yeni transfer Oğuz Aydın"

"Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı maçta Oğuz Aydın'ı transfer etti."

"Sezon başında gelmişti ama ocak ayı gelmeden içerideki oyuncudan performans almak çok önemlidir."

"Mert Hakan'ı kazanmıştı, bugün de Oğuz'u kazandı."

#Fenerbahçe
#Nihat Kahveci
#Oğuz Aydın

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