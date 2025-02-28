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Nihat Kahveci’den Arda Güler için transfer açıklaması: ‘Bayern Münih, Arsenal, Liverpool…’

Nihat Kahveci’den Arda Güler için transfer açıklaması: ‘Bayern Münih, Arsenal, Liverpool…’

11:1428/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Eski futbolcu ve ünlü yorum Nihat Kahveci kariyerini Real Madrid’de sürdüren milli yıldız Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kahveci, Arda Güler’e tavsiyede bulunurken transfer olabileceği takımları da açıkladı. Detaylar haberimizde.

Nihat Kahveci, Arda Güler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle...

"Arda Güler isyan etmeyecek. Tarihin en iyi takımındasın. Oynamak isteyeceksin, kendi kendine oynamak için her şeyi yapacaksın bunu söylem olarak hiç dışarıda söylememesi lazım çünkü böyle bir camia.


Burada vazgeçilmez oyuncu yok. Mbappe'yi yerden yere vurdular. Oradan toparladı Mbappe. Arda da hep hazır olacak, sırasını bekleyecek. Saha içinde oynarak İspanya'da kamuoyu oluşturup, Ancelotti'ye diyecekler ki 'Bu Arda'yı niye oynatmıyorsun.'


İş Arda'da. Gitmek de istiyorsa opsiyonu Bayern Münih, Arsenal, Liverpool, Manchester United... Buradan gidecekse gideceği takımlar da bunlar olacak.


Bunun kararı Arda'da olacak. Gidip kalitesini gösterip çok daha güçlü dönebilir. Gidip oralarda da oynamazsa Real Madrid defteri kapanabilir. Bu böyledir. Bu seviyeler bunu ister. Bu seviyelerde her maç şefin ilk tabağı gibidir. Hep iyi olacaksın.


#Nihat Kahveci
#Arda Güler
#Real Madrid

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