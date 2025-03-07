Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Rangers maçı yorumu: Bu sonuç kime yazar biliyorum

"Biz ne izledik, ben bilmiyorum, bu ne şimdi? Bir Fenerbahçe futbol takımı, Rangers maçına bundan daha iyi durumda nasıl gelebilir? Teknik direktörün formda, buraların üstadı, sahanın içinde bu kupayı kazanmış En Nesyri ve Kostic'i var. Tecrübeli oyuncuları var, son dönemlerde defansif anlamda rakiplerine çok az pozisyon veren Fenerbahçe var ama biz ne izledik?"