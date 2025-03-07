Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Rangers maçı yorumu: Bu sonuç kime yazar biliyorum

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16'daki maçında sahasında konuk ettiği İskoç ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi.
Nihat Kahveci'nin Fenerbahçe-Rangers maçıyla ilgili Kontraspor'da yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:
"Biz ne izledik, ben bilmiyorum, bu ne şimdi? Bir Fenerbahçe futbol takımı, Rangers maçına bundan daha iyi durumda nasıl gelebilir? Teknik direktörün formda, buraların üstadı, sahanın içinde bu kupayı kazanmış En Nesyri ve Kostic'i var. Tecrübeli oyuncuları var, son dönemlerde defansif anlamda rakiplerine çok az pozisyon veren Fenerbahçe var ama biz ne izledik?"
"Cyril Dessers'in sol omuz kası olmasa, kramponu bir numara ufak olsa, iki tane daha gol yazardı."
"Bir takım iç sahada, Galatasaray derbisinde 0.12'yle tutuyorsun, Antalyaspor'u 0.15'le tutuyorsun koskoca maçta... Senin son dönemde en iyi yanın defansı iyi yapman, sanki bütün iyi şeyleri bıraktı bir maçta."
"Fenerbahçe'nin tek yaptığı Maximin, Tadic ve Kostic'le orta kesmek. Gerçekten inanılmaz. Kötü oynarken 1-1'e getirdin, ilk 17 dakikada maça giremedin rakibi izledin. Szymanski bütün kaldıracağı topları bir maçta kaptırdı. Bireysel hata kaldırmaz bu maçlar, benim aklım almıyor. Allah'tan ofsaytlar, ofsayttı... 3 gol yedin, 2 ofsayt var onun dışında pozisyonlar var. Dakika 45'te 3-1 olurdu ilk yarıdan, sen nasıl kazanacaksın?"
"Kriterleri değerlendirerek 'O sene, bu sene" diye düşünüyorum ama yine olmuyor."
"Devre arası Talisca ile Yusuf Akçiçek değişikliği, Mourinho "Ofansif hamle yapmam" lazım dedi. Djiku'nun ondan beklenilmeyecek şık golüne rağmen takım uyanamıyor, nasıl uyansın orta saha Konya Ovası. Yediğin ikinci golde 3 tane orta saha oyuncusu aynı çizgide, 30 metre bomboş. Djiku topa bakıyor, Mert Müldür topa bakıyor, Cherny geldi golü attı. Playstation'da al kolu eline bu kadar kolay gol atamazsın."
"Fenerbahçe rakibine gol yerken bile hep temaslıydı, adamlar Playstation oynar gibi geldi golü attı. Cherny ne topçuymuş. Diomande, Zidane'ın sol ayaklısı Allah'tan çıkardı oyundan. Cyril Dessers şu an bizim bütün takımların radarına girmiştir. Koskoca Fenerbahçe bu kadroyu kurmuş, "Fred yok diye yenildi" denilmemeli. Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın'ı neden UEFA listesine yazmadığı konuşulmalı ve Fred'siz Fenerbahçe orta sahası, Szymanski'nin felaket futbolu..."
"Mourinho, Rizespor maçının ikinci yarısı gibi zannetti. Ben oruç tuttum, bir ara "Benim beynim mi durdu, maç Glasgow'da ve biz tur için gol gereken Fenerbahçe'yi mi izliyoruz" dedim. İkinci yarıda 6 tane ofansif oyuncu, Kostic'i de kat 7... Sen 2-1'ken riski alıyorsun, devam ediyorsun. Bu kime yazar? Ben kime yazdığını biliyorum."