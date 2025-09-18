Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli futbolcuya sert sözler: Olay olacak iddia

Süper Lig'de Fenerbahçe-Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında eski futbolcu Nihat Kahveci, mücadeleyi değerlendirdi.
Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında oynanması gereken erteleme maçında Kadıköy'de Alanyaspor ile karşılaştı.
2-2 berabere biten mücadelenin son dakikasında yaşanan pozisyon maçın önüne geçti.
Karşılaşma sonrasında eski futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor'da maçı değerlendirdi. Kahveci şu ifadeleri kullandı:
"Bu kadrodan ilk yarı bu futbol mu çıkar? Talisca bugün sahada yok, cephede faul almak için yalandan atlıyor."
"Oğuz'un tek yaptığı içeri çekip orta atmak. Szymanski Semedo topu alınca ileri koşu atıyor veya kornerde paslaşıyor. Böyle bir futbol olur mu? İlk yarı Alanyaspor 2. golü de bulabilirdi."
"VAR tekrar çağırmalıydı, bütün kamuoyu pozisyonu tekrar izlemeliydi. Kanıt yoksa da çağırması lazım."
"Zaten hep kanıt varken çağırmıyoruz ki. Güven'in eline geldiğini görüyorum ama dizden mi geliyor bakmak lazım. Oosterwolde'nin pozisyonda şiddeti bilmiyoruz, kalktı isyan etmeden geriye koştu."
"Futbol hatalar oyunu ama bu hata değil, bunun adı başka bir şey. Sezon başından beri iyi bir kalecinin gerektiğini söylüyorduk."
"İrfan bugünkü hatasıyla artık 3. kaleci olur. Futbol böyledir, bazı hatalar böyledir"