Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı yorum: Gününde olduğunda...

Fenerbahçe, ligin 27. haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 4-1 yendi. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertli yıldızla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup etti. Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin galibiyetini değerlendirdi.
"Fenerbahçe'nin reaksiyonunu gördük. Fenerbahçe'nin bugün ne yapıp ne edip kazanması gereken bir maçtı. Çok büyük bir ara var. Bu aralara olası kötü bir skorla girmek ne futbolculara, ne teknik direktöre, ne başkana ne de taraftara geçmek bilmezdi. Nisan ayında Beşiktaş ile bir derbi maçı var."
"Karagümrük maçından daha kötü oynama ihtimalinin olmayacağı bir maç. Çünkü o maç dibin dibi görülmüştü. Bugünkü maç merak konusuydu ama Fenerbahçeli taraftarların maçı çok merak ettiğini görmedik, 12 bin taraftar vardı."
"İlk yarıda yine bekleneni sunmayan, çok üretken olmayan bir Fenerbahçe vardı. 1-1'den sonra Fenerbahçe, ipleri eline aldı. İpleri yine eline alan, olmazsa olmaz bir futbolcu vardı: Asensio. Asensio, bugün 3 golün içindeydi. Asensio, gününde olduğunda sana her türlü gol-asist katkısı verir."
"Fenerbahçe'nin ön tarafında doğru koşuları atan olduğunda ki bugün o koşuları atan Nene'ydi. O pasları atabilecek oyuncuların da var. Guendouzi, geldiği günden bu yana beklentileri karşılıyor. Gol katkısı da inanılmaz. Musaba da bugün iyilerden biriydi."
"Fenerbahçe bugün ilkleri yaşadı, olumlu anlamda. Kante ilk golünü attı, Nene ilk kez hat-trick yaptı.”
"12 bin kişi stada gitti, belki bu sezon ilk defa bu kadar düşüktür. Karagümrük maçından sonra taraftarın küsmesi normal. Bugün Fenerbahçe 4 attı, Kerem'in şutu direkten döndü, ikinci yarıda iyi oynadı ama taraftarlardaki umutsuzluğu hissedebiliyorum. En sabır gerektiren taraftar Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçeliler, belki bu sezon da gitti düşüncesiyle yoruldular. Bugün 4 gol atarken bile taraftar mutsuz, geleceğe umutla bakamıyor. Bunu oturttular teknik direktör, oyuncular ve yönetim. Bunu değiştirmeleri lazım."