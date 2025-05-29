Nihat Kahveci'den flaş açıklama: ‘Çok büyük kaleci alacaklar’

Muslera ve Günay Güvenç'e değinen Nihat Kahveci, "Muslera için söylenecek bir şey yok. 100 yıl sonra da konuşulacak. Zaten gideceği belliydi. İnanılmaz maçlar oynadı. Galatasaraylıların haricinde tüm takım taraftarları çok seviyor.



