Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! "Böyle bir topçu olamaz"

Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakcı'nın performansına dikkat çeken Nihat Kahveci, "Eren Elmalı, işin defansını çok iyi yapıyor geldiğinden beri. Ama üçüncü bölgede ofansif olarak çok katkı sağlıyor mu, ortalar isabetli mi dersen, hayır. Ama Eren'den bu isteniliyordu. Galatasaray sol bek ve sağ bekte son dönemde istikrar bulamadığı için istikrarlı, oynayan, defansif oyuncu profilen oturdu Eren. Hırslı, ikili mücadeleleri, topa kayması. Risk almadı mı ayağı da temiz. Abdülkerim zaten Baresi gibi, Barış'a iki top attı 30 metre. Artık onları kolay gösteriyor. Her stoperin atabileceği toplar değil." ifadelerini kullandı.