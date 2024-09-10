Nihat Kahveci'den milli futbolcu için dikkat çeken yorum: Ondan bu performansı beklemezdim

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İzmir'de konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, milli futbolcuların performansından övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte Kahveci'nin maçın ardından Kontraspor YouTube kanalında yaptığı o yorumlar:
"İkinci yarıda Arda Güler resitali izledik. İnşallah Ancelotti de Arda'yı izlemiştir. İlk yarıda da Arda kötü değildi ama ikinci yarıdaki Arda'nın pasları muhteşemdi. Arda'nın ayakları yere sağlam basıyor. 30 yaşındaki yıldız tecrübesi var. Hakan'ın arada frikikleri Arda'ya bırakması da lazım."
"İrfan Can Kahveci çok süre almamasının bedelini ikinci yarıda ödedi. Umut Nayir bence beklenilenin üstünde oynadı. Merih de bugün tam görev adamı olduğunu, ihtiyaç duyulduğunda bu takımda her zaman oynayacağını gösterdi."
"Kerem Aktürkoğlu haricinde 'Hiç böyle izlemedim dediğim bir oyuncu daha var; Eren Elmalı... Resmen kariyer maçını oynadı. Eren’den bu performansı beklemezdim Roberto Carlos’un en iyi dönemindeki gibi oynadı. Kariyer performansını gösterdi."
"Merih'le Abdülkerim uyumlu oynadı. Toparlamış bir Abdülkerim gördüm. İsmail de çok iyi oynadı orta sahada. Pirlo gibi pas dağıttı. İsmail iyi oynadığında takım genel olarak iyi duruyor."