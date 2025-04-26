Nihat Kahveci'den Solskjaer'e mesaj: Fenerbahçe derbisinde kesin oynatmalı

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında evinde ağırladığı Hatayspor'u 5-1 mağlup ederek maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in 34. haftadaki Fenerbahçe derbisinde kesin olarak oynatması gerektiği ismi açıkladı.
Beşiktaş-Hatayspor maçı sonrası Nihat Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalında yaptığı yorumlar şöyle:
"Favori olan Beşiktaş'ın kazandığı ama favori gibi başlamadığı keyifli bir maç oldu."
"Maçta bir oyuncu vardı ki fark yaratan, lig bittiğinde Beşiktaş taraftarlarına sorsak 'Fark yaratan oyuncu kim diye' net bir şekilde 'Rafa Silva' derler. Bir oyuncu daha ne kadar iyi oynar?"
"Bence maçın kırılma anıydı. Maç 1-1, 47'nci dakikada Strandberg, ikinci yarının hemen başı karşı karşıya kaldı, dışarıya attı. Gol olsa atmosfer değişebilir, farklı bir maç izleyebilirdik. Beşiktaş kazanabilirdi, bireysel olarak daha iyiydi sonunda Beşiktaş."
"Bugünkü o vuruşu sonrası Arroyo'ya kalitesiz oyuncu diyebilir miyiz? Tertemiz bıraktı. Ama futbol maçı başka bir şey. Sağ kenar oyuncusundan beklenen şey sadece o vuruş değil. 2-3 kere 90 dakika peş peşe izlesem tam yorum yapabileceğim. Klas ve teknik oyuncu. Gelecek sezonun yabancı kuralı değişti, oraya da uygun bir oyuncu."
"Derbiler, deplasman... İşin tecrübesini düşünce Mario'yu oynatabilir. Amir'i kesin oynatmalı. Beşiktaş'ta 9 kişi bende garanti."
"Öz güven kazanması Immobile için iyi oldu. Galatasaray'a karşı tutan o plan, Fenerbahçe'ye tutar mı... Her takım farklı."