Nihat Kahveci'den Solskjaer'e mesaj: Fenerbahçe derbisinde kesin oynatmalı

"Bugünkü o vuruşu sonrası Arroyo'ya kalitesiz oyuncu diyebilir miyiz? Tertemiz bıraktı. Ama futbol maçı başka bir şey. Sağ kenar oyuncusundan beklenen şey sadece o vuruş değil. 2-3 kere 90 dakika peş peşe izlesem tam yorum yapabileceğim. Klas ve teknik oyuncu. Gelecek sezonun yabancı kuralı değişti, oraya da uygun bir oyuncu."