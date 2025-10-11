Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta korku dolu anlar: Acil iniş yaptı

Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta korku dolu anlar yaşandı. Polokwane'den kalkan uçak 25 dakika sonra acil iniş yaptı.
Dünya Kupası Elemeleri'nde Lesoto'yu 2-1 yenen Nijerya, son maçta Benin ile karşılaşacak.
Son maç için Güney Afrika'nın Polokwane kentinden Uyo şehrine taşıyan uçak, Angola'nın Luanda kentine acil iniş yaptı.
Gazeteci Ojora Babatunde'nin haberine göre; uçuşun 25. dakikasında uçağın ön camında oluşan çatlaklar nedeniyle acil olarak Angola'ya inildi.
Uçakta bulunan oyuncuların, yetkililerin ve hükümet temsilcilerinin uçaktan inerek havayolu şirketinin duruma hızlı bir şekilde müdahale etmesini beklediği öğrenildi.