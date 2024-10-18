Nuri Şahin gözünü Beşiktaş'ın yıldızına dikti

Alman ekibi Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin, Beşiktaş'ın yıldız ismini uzun süredir yakından takip ediyor. Genç teknik adamın, yıldız oyuncudan etkilendiği ifade edildi.
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un takımın başına geçmesinin ardından bazı futbolcuların performansında ciddi yükselme oldu.
Bu isimlerin başında ise Gedson Fernandes geliyor.
Portekizli futbolcunun yukarı çektiği performansı, Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'i de etkiledi.
Fanatik'te yer alan habere göre Nuri Şahin, Gedson Fernandes'i yakından takip ediyor.
Alman ekibi, Portekizli futbolcu için bir izleme komitesi görevlendirdi.
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in olası satışı durumunda bonservis ücretinin yarısını kasasına koyabilecek. Paranın diğer yarısı ise yapılan anlaşma gereği Benfica'ya gidecek.
Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 maçta forma giydi.
25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.