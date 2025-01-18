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Nuri Şahin için tehlike çanları çalıyor: 2-0 yenildi 3 maçtır kaybediyor!

Nuri Şahin için tehlike çanları çalıyor: 2-0 yenildi 3 maçtır kaybediyor!

10:1618/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Almanya Bundesliga 18. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Maç ev sahibi Frankfurt’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Nuri Şahin önderliğinde Borussia Dortmund üst üste 3. yenilgisini alarak 25 puanla 10. sırada yer aldı. Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maç özeti haberimizde. Detaylar haberimizde.

Almanya Bundesliga 18. hafta maçında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ile karşılaştı.

Frankfurt Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Hugo Ekitike, 90+2. dakikada ise Oscar Hojlund kaydetti.


Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Frankfurt ise üst üste 3. galibiyetine ulaştı.


Alınan bu sonucun ardından Frankfurt puanını 36'ya çıkardı. Dortmund ise 25 puanda kaldı.


Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Werder Bremen ile oynayacak. Frankfurt ise Hoffenheim ile karşılaşacak.


EİNTRACHT FRANKFURT - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ



 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maç özeti TIKLAYIN.


#Borussia Dortmund
#Nuri Şahin
#Bundesliga

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